Mainzer Motivwagen: Trump und Corona auf der Abschussliste

Das Mainzer Narrenschiff richtet den Blick auf 2022 - wenn es hoffentlich wieder durch ruhigeres Fahrwasser tourt. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Trump auf einer Virus-Kanonenkugel – (ab-)gefeuert von der Freiheitsstatue mit der Fackel; ein gigantischer, jubelnder Dom, vor dem ein sichtbar mitgenommenes Coronavirus sitzt und gerade von einer Biontech-Spritze malträtiert wird; flankiert wird die Szene von einem Schott-Fläschchen. Und ein wahres Kreuzfahrtschiff voller Schwellköpp – das „Narrenschiff“ der Corona-Kampagne, das mit fröhlicher Besatzung durch die wilden Fluten des Jahres 2021 tourt – mit Blick auf deutlich ruhigeres Fahrwasser im Jahr 2022. Das Schiff trägt in großen Lettern das Motto der Kampagne auf der Bordwand: „Trotz Corona segelt heiter das Narrenschiff voll Hoffnung weiter.“

Mit den Motiven, die Professor Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), bei Wagenbauer Dieter Wenger in Auftrag gegeben hat, hat dieser wahrhafte Monumente geschaffen – und er sorgt dafür, dass Mainz im Fastnachtsdeutschland Maßstäbe setzt. In anderen Rosenmontagshochburgen wurden keine derlei aufwändigen Aktionen gestartet. Acht bis zehn Meter sind die Kolosse hoch, müssen mit einem Kran aufgerichtet und zusammengebaut werden. Da die riesigen Karikaturen wegen Corona nicht in der Innenstadt ausgestellt werden können, werden sie zunächst nur über Video erlebbar – dennoch freut sich der MCV, mit den Wahrzeichen der Straßenfastnacht einen Beitrag dazu zu leisten, die Fastnacht trotz Pandemie lebendig und sichtbar zu halten. Die Wagen seien, so Reinhard Urban, nahezu vollständig durch Sponsorengelder finanziert.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel

Motivwagen sollen auch öffentlich ausgestellt werden

Schon im Sommer hatte der MCV-Chef angekündigt, Motivwagen bauen zu lassen – sein Versprechen macht er jetzt wahr und präsentiert die Narren-Monumente, deren Motive vom Team der Zugleitung ausgeheckt und von Zeichner Michael Apitz zu Papier gebracht wurden. Mehrere Wochen haben Wagenbauer an den eindrucksvollen, sehr gelungenen und ausdrucksstarken Figuren gebaut. „Vier Jahre Lügen, Hetze, Hohn; Miss Liberty schoss den Baron Trumphausen mit sei’m blonden Haar zum Golfen heim nach Florida!“, lautet der Spruch zum Trump-Wagen. Mit dem zweiten Wagen hat das Kreativteam ein Mainzer Thema aufgegriffen, das dennoch die Weltnachrichten beherrscht: „Volltreffer aus Mainz. Weils Virus grad beherrscht die Welt, ist alles auf den Kopf gestellt; doch Impfstoff kommt – für Groß und Klein von Biontech aus Mainz am Rhein; und es liefert Schott im Nu die Impfstoff-Fläschjer noch dazu.“

Die Wagen werden jetzt über die sozialen Netzwerke erlebbar – mit Videos und Fotos. Dass die massiven, wetterfesten Motiv-Monumente, die deutlich größer als bisherige Motivwagen sind, später im Jahr öffentlich gezeigt werden sollen, ist vorgesehen. Nicht nur Reinhard Urban, auch OB Michael Ebling hatte bereits angekündigt, dies – sobald es die Corona-Lage zulasse – in die Tat umsetzen zu wollen. Auch Wagenbauer Dieter Wenger kann sich eine Motivwagen-Ausstellung möglicherweise im Sommer, wenn die Wagen als Touristenattraktion eingesetzt werden können, gut vorstellen.

Unmengen an Styropor, massive Eisengestelle im Inneren und eine deutlich robustere Lackschicht sollen die Wagen haltbarer als in anderen Jahren machen.

In Köln wurden dieses Jahr Wagen und der Rosenmontagszug im Miniaturformat gebaut. Dieser Mini-Rosenmontagszug soll am Rosenmontag über den WDR gezeigt werden. In Düsseldorf findet nichts dergleichen statt.