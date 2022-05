Mainzer Polizei reagiert auf Böhmermann-Kritik

Jan Böhmermann in seiner Late-Night-Show „ZDF Magazin Royal“. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Mainzer Polizei hat am Samstag im sozialen Netzwerk „Twitter“ auf die Inhalte der am Freitagabend ausgestrahlten ZDF-Sendung „Magazin Royale“ um Moderator Jan Böhmermann reagiert. Die Redaktion hatte sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften bei Polizeidienststellen in allen 16 Bundesländern angezeigt . Nun wurden in der Sendung die jeweiligen Ermittlungsverläufe geschildert, die teils schleppend gewesen seien. Angezeigt wurden unter anderem Morddrohungen, antisemitische Inhalte und verfassungsfeindliche, rechtsradikale Symbole. In einigen Bundesländern seien die Anzeigen erst gar nicht angenommen worden.

Bei der Polizeiinspektion 2 in Mainz seien die Anzeigen im August 2021 entgegengenommen und als strafrechtlich relevant eingeordnet worden. Eine anonyme Abgabe der Anzeige sei der Mitarbeiterin aber verweigert worden. Bei der Staatsanwaltschaft Mainz landeten die Ermittlungsergebnisse laut der Redaktion der ZDF-Sendung erst neun Monate nach Anzeigeerstattung. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Polizei Mainz (@PolizeiMainz) May 28, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Verknüpfte Artikel

Am Samstag reagierte die Mainzer Polizei auf Twitter mehrfach auf die Kritik: „Grundsätzlich nehmen wir alle Hinweise, egal auf welchem Weg sie uns erreichen, ernst. Sei es hier auf Twitter, in Facebook, Instagram, per Mail, Onlinewache, telefonisch oder eben im persönlichen Kontakt“, hieß es in einem der Beiträge. „Sie werden angenommen, geprüft, bewertet, lösen Einsätze aus oder werden bearbeitet.“ Der weitere Weg sei von diversen Faktoren abhängig, zudem durch die Behörde nicht immer vollständig beeinflussbar. Man sei unter anderem auch auf die Zuarbeit von Providern und sozialen Netzwerken angewiesen.

Dennoch überprüfe man das eigene Vorgehen regelmäßig, suche nach Optimierungsmöglichkeiten, so die Mainzer Polizei in dem sozialen Netzwerk weiter. „Wir werden daher auch die Kritik und vielen Hinweise dieser Sendung in unsere Überprüfung zur Optimierung einfließen lassen. Darüber hinaus seien bereits vor Ausstrahlung der Sendung die Möglichkeiten zur Anzeige von Hasskriminalität im Internet verbessert worden. So sei etwa die Onlinewache der Polizei in Rheinland-Pfalz in diesem Bereich deutlich optimiert worden.

Ermittlungen gegen Polizisten eingeleitet

Das Experiment hat in einigen Behörden Konsequenzen für Beamte. In Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizeibeamten wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Auch in Sachsen-Anhalt wurden interne Ermittlungen ausgelöst. Seit „Bekanntwerden der konkreten Vorwürfe in der letzten Woche“ werde gegen einen Beamten des Polizeireviers wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Samstag mit.

In Bremen soll der Polizist die Anzeige zwar aufgenommen haben, sie aber erst zwei Monate später auf Nachfrage der Anzeigenden im System erfasst haben. Nun müsse geprüft werden, warum die Sache verspätet bearbeitet wurde, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bremen. Der betroffene Polizist wurde in den Innendienst versetzt, wie die Bremer Polizei bereits am Dienstag mitgeteilt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Böhmermann-Recherchen noch nicht öffentlich bekannt.

Lob für hessische Polizei

In Sachsen-Anhalt hieß es in einer Mitteilung der Magdeburger Polizei: „Nach bisherigen Erkenntnissen ist hier die Entgegennahme einer Strafanzeige seinerzeit unterblieben.“ Der Sachverhalt werde gründlich und umfassend untersucht. Die Ermittlungen in dem konkreten Fall dauerten an, hieß es.

Auch aus anderen Ländern gab es Reaktionen zu den Recherchen - etwa für die Polizei in Hessen gab es Lob in der Sendung. „In elf Minuten war alles erledigt. (...) So einfach kann es gehen“, resümierten die Polizei-Tester vom „ZDF Magazin Royale“. Dort sei mindestens ein Tatverdächtiger angeklagt worden. Die hessische Polizei sah sich bestätigt. „Spätestens seit dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke nehmen wir den Kampf gegen Hass und Hetze auch im Internet sehr ernst“, sagte am Samstag ein Sprecher des hessischen Innenministeriums.