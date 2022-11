Mainzer Weihnachtsmarkt eröffnet am 24. November

Die Glühweinpreise bleiben stabil auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. (© Sascha Kopp)

Mainz. - Noch gut zwei Wochen, dann wird die Innenstadt wieder in festlichen Glanz und zimtige Düfte gehüllt. Am Donnerstag, 24. November, eröffnet der Mainzer Weihnachtsmarkt – und das wieder ganz so, wie er sich vor Corona präsentiert hat. Vor dem Dom, am Höfchen und Liebfrauenplatz werden 92 Stände zu finden sein, kündigt Wirtschafts- und Ordnungsdezernentin Manuela Matz an; auch die Winterzeit-Märkte auf Schillerplatz, Bahnhofsplatz, Neubrunnenplatz und Hopfengarten öffnen dann wieder. Dabei gibt es das gewohnte Angebot von Glühwein, süßen und würzigen Leckereien, Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk und vieles mehr zu entdecken.

Einige Stände auf dem Markt am Dom seien neu dabei, so Petra Henkel, Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften; unter anderem gebe es neue Stände für Wein und Spirituosen, französische Spezialitäten, Eierliköre und mehr. Nachdem der Markt im 2020 komplett ausgefallen war und 2021 in entzerrter Form und unter der 3G-Regel stattgefunden hatte, und man nur konsumieren durften, wenn man sich ein Bändchen besorgt hatte, das den Impf- oder Teststatus nachweist, kann man nun wieder ohne Einschränkungen über den Markt flanieren.

Die Beschicker sind voller Vorfreude: „Wir sind so froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder so stattfinden kann wie vor Corona“, sagen Sascha Barth und Marco Sottile, Sprecher der Weihnachtsmarktbeschicker. Und noch eine gute Nachricht haben die beiden dabei: „Trotz steigender Kosten für Energie und Waren werden die Glühweinpreise stabil bleiben“, sagt Sascha Barth. Heißt, einen Becher Glühwein gebe es wie im vergangenen Jahr ab etwa 3,50 Euro.

Der Lichterhimmel wird leuchten, verspricht Manuela Matz, allerdings nicht ganz so lange wie in den vergangenen Jahren. „Wir werden die Lichterketten nur von 17 bis 22 Uhr einschalten“, sagt sie. Obwohl die Stadt längst auf LED umgerüstet habe und die Lämpchen nur minimal Strom verbrauchen, wolle man damit einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Abstriche macht die Stadt allerdings beim Rahmenprogramm: Hier werde es deutlich weniger Programmpunkte geben, außerdem nur solche, die autark seien, die also ohne zusätzlichen Energieverbrauch auskommen. Das könnten beispielsweise Musikgruppen mit Blechblasinstrumenten oder ähnliches sein. All das werde sich auf der großen Bühne vor der Gotthardkapelle am Dom abspielen; die zweite, kleinere Bühne am Liebfrauenplatz gebe es dieses Jahr nicht. Zwei historische Kinderkarussells werden allerdings wieder dabei sein.

In der Mainzer Innenstadt soll es auch in diesem Jahr Weihnachtsbeleuchtung geben. Zu dieser gehört auch der Lichterhimmel auf dem Markt. (© Foto: Sascha Kopp) Mit dabei ist wieder das Weihnachtsdorf der Familie Spinnler auf dem Liebfrauenplatz: Dort werden wieder mehrere Fässer bereitstehen, in denen man sich mit Familie und Freunden einen gemütlichen Abend machen kann. Was die Sicherheit betrifft, setze man die Konzepte der vergangenen Jahre fort. Erneut werde es eine Videoüberwachung des Geländes geben, die die Besucherströme im Blick behalte. Sollte es an einer Stelle eng werden, könnten Sicherheitskräfte eingreifen. Auch sogenannte Truc-Blocs, die als Barrieren die Zufahrtswege zum Festgelände absperren, werden wieder installiert; diesmal neben der Ludwigsstraße auch in der Schusterstraße, am Liebfrauenplatz und am Rebstockplatz.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 24. November bis 23. Dezember geöffnet. Sonntag bis Donnerstag ist von 11 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Auch die „Winterzeit”-Märkte, die von Mainzplus Citymarketing veranstaltet werden, finden 2022 wieder statt. Die Öffnungszeiten orientieren sich an denen des Weihnachtsmarktes am Dom. Die Winterzeit-Märkte finden statt auf dem Schillerplatz, dem Neubrunnenplatz, dem Hopfengarten und dem Bahnhofsplatz.

Infos unter www.mainz.de/weihnachten.