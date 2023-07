Malaria-Infektion am Frankfurter Flughafen

Die Mücke müsse mit einem Flugzeug nach Deutschland gekommen sein, sagt die Sprecherin. Angaben zur betroffenen Fluglinie oder zum Gesundheitszustand und Arbeitsbereich der infizierten Person wollte sie aus Datenschutzgründen nicht machen. Malaria wird von Stechmücken übertragen. Eine Infektion erfolgt normalerweise in Risikogebieten, beispielsweise in afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Ländern. Fälle der sogenannten „Flughafen Malaria“ oder „Baggage Malaria“ sind sehr selten. Doch das Robert-Koch-Institut (RKI) weist auf diese „Sonderformen der Infektion“ durch eine im Flugzeug oder Gepäck importierte Stechmücke hin. Am Frankfurter Flughafen ist das nicht der erste Fall von „Airport Malaria“, wie die Fraport-Sprecherin erklärt: „Es gab bereits im vergangenen Sommer einen Fall bei uns – in den zehn Jahren davor ist uns aber kein Fall bekannt.“