Malu Dreyer: 2G im Einzelhandel soll fallen

MAINZ - Rheinland-Pfalz schafft die 2G-Regel im Einzelhandel wieder ab. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Laut Dreyer will sie kommende Woche Mittwoch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz eine bundeseinheitliche Abschaffung der Regel anregen. Ab Freitag, 18. Februar, soll dann in Rheinland-Pfalz der Zugang in den Einzelhandel dann auch wieder für Ungeimpfte möglich sein. Zudem kündigt Dreyer an, dass ab dem 4. März die 2Gplus-Regel für die Gastronomie wegfallen wird, dafür soll aber dann aber eine 2G-Regel greifen. In den Schulen sollen bisherige Maßnahmen vorläufig weiterlaufen, da nach den Ferien noch zahlreiche Kinder aus dem Urlaub zurückkommen. Am 7. März sollen Discos und Clubs unter 2Gplus-Regelung wieder öffnen können.

