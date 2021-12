Mann angeschossen: Täter in Wiesbaden auf der Flucht

(Symbolbild: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Am späten Samstagabend ist ein Mann in der Nähe der Kreuzung Dolomitenstraße / Schönbergstraße in Wiesbaden-Dotzheim durch Schüsse schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntagvormittag. Der Täter befinde sich derzeit auf der Flucht.

Laut Polizeibericht hielten sich ein 34-jähriger Wiesbadener und sein 30 Jahre alter Begleiter gegen 22.20 Uhr an der Kreuzung in Dotzheim auf. Der noch unbekannte Täter habe sich den beiden genähert und in ihre Richtung geschossen. Der 34-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt.

Der dunkel gekleidete Täter sei daraufhin über die Schönbergstraße in Richtung der Kohlheckstraße geflüchtet. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden, so die Polizei.

Der 34-Jährige wurde zur Behandlung der Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, berichtet die Polizei.

Wer am Samstagabend in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht habt oder andere Hinweise hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung: 0611-3450