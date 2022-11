Mann bedroht zwei Jobcenter-Mitarbeiter mit Messer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (© Christoph Soeder/dpa/Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - - Ein Mann hat zwei Mitarbeiter eines Jobcenters in Frankfurt mit einem Messer bedroht. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige stand am Mittwochmorgen vor der Behörde und habe sich über einen ungültigen Lebensmittelgutschein beschwert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Sachbearbeiter des Jobcenters habe mit dem Mann gesprochen, der im Laufe des Gesprächs zunehmend aggressiver geworden sei. Anschließend habe der 34-Jährige ein Messer gegen den Angestellten und einen Sicherheitsmitarbeiter gerichtet. Beide reagierten laut Polizei besonnen, indem sie unter einem Vorwand wieder ins Gebäude gingen, die Tür verriegelten und die Polizei alarmierten.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und fanden zudem heraus, dass gegen ihn noch ein offener Haftbefehl bestand. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.