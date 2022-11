Mann bei Auffahrunfall schwer verletzt: A3 vollgesperrt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (© Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - - Eine Vollsperrung nach einem Unfall bei Limburg hat den Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn 3 in Richtung Köln ausgebremst. Am Donnerstagmorgen habe sich ein Rückstau von vier Kilometern Länge gebildet, nachdem ein Lastwagen in Brand geraten sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Fahrer sei daraufhin in das Stauende gefahren und habe sich mit dem Auto überschlagen. Der Mann wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wann die Vollsperrung aufgehoben werden sollte, war zunächst nicht bekannt.