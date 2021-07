Mann ertrinkt in Bischofsheimer See

Bei dem Badeunfall im Bischofsheimer Eulensee war auch der Rettungshubschrauber Christoph 77 aus Mainz im Einsatz. (Foto: 5vision Media)

BISCHOFSHEIM - Am Samstagabend ist im Bischofsheimer Eulensee ein 58-jähriger Mann aus Mainz ertrunken. Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, ging gegen 19.07 Uhr der Notruf ein, dass ein Mann in dem See untergegangen war. Etwa 30 Minuten später gelang es Feuerwehrleuten, den Mann aus dem Wasser zu bergen und an Land zu bringen. Trotz intensiver Reanimationsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der bereits gelandete Rettungshubschrauber Christoph 77 aus Mainz kam nicht mehr zum Einsatz.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Nach Polizeiangaben war der 58-Jährige Mitglied des dort ansässigen Angelsportvereins und war wie schon häufiger zum Abkühlen im See geschwommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dann in eine Notlage. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht, dennoch hat die Kriminalpolizei routinemäßig die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Mitglieder des Angelsportvereins mussten den Badeunfall miterleben und wurden von Rettungskräften und der Notfallseelsorge betreut.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bischofsheim und Nauheim, zwei Notärzte, drei Rettungswagen, der Brandschutzaufsichtsdienst, die Notfallseelsorge, ein Rettungshubschrauber und fünf Streifenwagen des Polizeipräsidiums Südhessen.