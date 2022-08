Mann gibt alte Granate bei Eltviller Polizei ab

(Symbolfoto: dpa)

ELTVILLE - Einen brisanten Fund hat am Montag um kurz nach 13 Uhr ein Mann in der Polizeistation Eltville abgegeben. Der Rheingauer hatte zum Entsetzen der Beamten eine aus dem Ersten Weltkrieg stammende Sprenggranate dabei, die er aufgrund des Niedrigwassers im Flussbett des Rheins entdeckt hatte. Die Polizisten sorgten dafür, dass der möglicherweise explosive Gegenstand sofort im Hof abgelegt wurde. Der musste daraufhin für mehr als anderthalb Stunden gesperrt werden, in dieser Zeit war die Polizeistation nicht mehr zugänglich.

Gegen 14.40 Uhr transportierte der Kampfmittelräumdienst die Granate ab, die, wie sich herausstellte, zum Glück keinen Sprengstoff mehr enthielt. Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei eindringlich an die Bürger, beim Fund von Granaten oder ähnlichen Dingen im Rhein die Gegenstände keinesfalls anzufassen und sofort die Polizei zu verständigen. Auch sollte bis zum Eintreffen der Beamten dafür gesorgt werden, dass sich nicht andere Personen der Fundstelle nähern.