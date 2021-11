Mann in Frankfurt durch Schuss verletzt - Täter flüchtig

Mitarbeiter der Polizei sichern den Tatort ab. Ein Unbekannter hat im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim einen Mann angeschossen und ist anschließend geflüchtet. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Ein Unbekannter hat im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim einen Mann angeschossen und ist anschließend geflüchtet. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Täter am Samstagabend an den 46-Jährigen herangetreten, der zu dem Zeitpunkt wohl an seinem Fahrzeug in der Schlesierstraße stand. Dann feuerte er aus bislang ungeklärten Gründen auf ihn. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, schien nach Polizeiangaben aber nicht lebensbedrohlich verletzt zu sein. Die Polizei nahm die Fahndung nach dem Geflüchteten auf.