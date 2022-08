Mann nach Angriffen am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

(Foto: Petair - stock.adobe)

FRANKFURT - Ein 50-Jähriger ist nach verschiedenen Vorfällen an drei aufeinanderfolgenden Tagen am Frankfurter Hauptbahnhof von der Polizei festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Am Dienstagabend belästigte der polizeibekannte, psychisch labile Mann laut Polizeibericht am Vorplatz des Hauptbahnhofs Mitglieder der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas und trat während der anschließenden Kontrolle einem Polizisten gegen das Bein.

Am Mittwochnachmittag stach der Mann in der Toilettenanlage des Hauptbahnhofs mit einem Einwegrasierer in die Richtung von drei Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren. Die Kinder konnten dem ausweichen und wurden nicht verletzt. Ein 10-jähriger Junge stieß jedoch beim Ausweichen gegen eine Wand und zog sich hierdurch eine Beule am Kopf zu. Im Anschluss an die Befragung und die Aufnahme der Strafanzeige im Beisein eines Betreuers durften die Kinder zurück zur Jugendfreizeit. Der 50-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Bei einer Durchsuchung konnten bei dem Mann mehrere Einwegrasierer aufgefunden werden. Danach wurde der 50-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Donnerstagnachmittag verletzte der 50-Jährige im Frankfurter Hauptbahnhof dann einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit. Als er vor dem Servicepoint der Deutschen Bahn randalierte und lautstark schrie, sollte er durch eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit aus dem Bahnhof gebracht werden, hiergegen wehrte er sich jedoch. Der Täter biss dem 26-jährigen Bahnangestellten in den Oberarm und versuchte, ihm mit einem Feuerzeug Verbrennungen im Gesicht zuzufügen. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Auch der Kollege des verletzten Mannes wurde durch den 50-Jährigen gebissen. Er traf jedoch lediglich eine Seitentasche der Hose. Weitere Angriffsversuche wurden verhindert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.