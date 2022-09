Mann stirbt bei Unglück auf A3 am Frankfurter Flughafen

Die Polizei im Einsatz. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

FRANKFURT - Ein Mann ist auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der bisher unbekannte Mann am Montagabend auf Höhe des Bürogebäudes "The Squaire" über den Seitenstreifen auf die rechte Spur der Autobahn in Richtung Würzburg gelaufen.

Dort sei er von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert worden. Warum der Mann die Fahrbahn betrat, ist nach Polizei-Angaben bisher unklar. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Fremdeinwirkung, hieß es.