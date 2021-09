Mann wird in Raunheim von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein eingeschaltetes Blaulicht auf einem Polizeiauto. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

FRANKFURT - Am Bahnhof Raunheim ist am Mittwoch, 29. September, ein 43-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er hatte gegen 23.40 Uhr versucht, mit seinem Fahrrad die Gleise zu überqueren, und wurde dabei von einem InterCity (IC) erfasst. Der Mann wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt, warum sich der Mann mit seinem Fahrrad im Gleisbereich aufhielt.