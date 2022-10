Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (© Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - - Ein 22-Jähriger ist in Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann war dunkel gekleidet und lief mitten auf der Fahrbahn, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Ein 35-jähriger Autofahrer bemerkte ihn nicht rechtzeitig und erfasste ihn. Der 22-Jährige wurde in eine Klinik transportiert.