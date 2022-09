Männliche Leiche nahe Linsengericht gefunden: Tötungsdelikt?

Nahe der Bahngleise in Linsengericht ist am Samstag ein Toter gefunden worden. (Foto: 5vision)

LINSENGERICHT - Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Samstagmorgen im Bereich "In der Burgmühle" nahe der Bahngleise in Linsengericht hat die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen die Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Laut den Angaben hatte gegen 10.30 Uhr ein Spaziergänger eine leblose Person der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei habe vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu seien auch ein Polizeihubschrauber, zwei Diensthundeführerinnen und ein Team von der technischen Einsatzeinheit im Einsatz gewesen.

Obduktion findet noch am Samstagabend statt

Auch die Rechtsmedizin sei vor Ort gewesen, hieß es. Eine Obduktion werde laut Polizeiangaben noch am Samstagabend stattfinden. Die Ermittlungen zur Identität des Toten dauern derweil noch an, teilte die Polizei weiter mit.