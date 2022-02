Medienbericht: Opel sucht nach Corona-Ausfällen Leiharbeiter

Das Opel-Werksgelände in Rüsselsheim. (Foto: Simon Rauh/Perlita Braquet)

Wie die Wirtschaftswoche am Donnerstagmorgen berichtet, sucht Autobauer Opel hunderte Mitarbeiter für seinen Standort Rüsselsheim. Grund für die Leiharbeiter-Suche sind wohl coronabedingte Personalausfälle.

Nach Angaben der Wirtschaftswoche wolle Opel "eine mittlere dreistellige Zahl an Stellen" temporär besetzen, im Raum steht dabei ein Stundenlohn von 20,27 Euro. Gesucht werde für die Montage, als Produktionshelfer, in der Lagerlogistik, in der Fertigung- und Endmontage oder beim Fahren von Gabelstaplern.

Freiwillige und zahlte sogar sogenannte "Speed-Prämien". Im vergangenen Jahr wollte Opel noch 2100 Arbeitsplätze in Rüsselsheim abbauen, alles über freiwillige Alters- und Abfindungsprogramme. Dafür suchte das Unternehmenund zahlte sogar sogenannte "Speed-Prämien".