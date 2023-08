25.289 Blitze – das sei der höchste Wert für das Rhein-Main-Gebiet innerhalb einer Stunde in den zurückliegenden zehn Jahren, so die Siemens-Sprecherin. Zum Vergleich: In ganz Hessen wurden im gesamten Jahr 2022 11.566 Blitze registriert. Bei rund 2000 habe es sich am Mittwochabend in dem genannten Zeitfenster um Erdblitze gehandelt, bei den anderen um sogenannte Wolke-Wolke-Blitze.