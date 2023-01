Mehr Kinderarmut in Hessen als in Rheinland-Pfalz

Diese Zahlen gehen aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Bertelsmann Stiftung hervor. Stark betroffen waren den Angaben zufolge vor allem Kinder von Alleinerziehenden (44,1 Prozent in Rheinland-Pfalz, 45,4 Prozent in Hessen) und Familien mit drei oder mehr Kindern (30,2 in Rheinland-Pfalz, 36 Prozent in Hessen). Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren waren in Rheinland-Pfalz 22 Prozent von Armut bedroht, in Hessen wurden 28 Prozent als armutsgefährdet eingestuft.