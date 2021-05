Mehrere Corona-Fälle an Schulen in Darmstadt-Dieburg

Die Corona-Lage im Kreis Darmstadt-Dieburg. (Foto: Creative Wonder - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - An mehreren Schulen im Landkreis sind PCR-Tests positiv ausgefallen. Demnach gibt es Corona-Fälle an folgenden Schulen: Private Tagesschule PTI (Dieburg), John-F.-Kennedy-Schule (Münster), Friedrich-Ebert-Schule (Pfungstadt), Albert-Schweitzer-Schule (Groß-Zimmern), Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim und die Hans-Gustav-Röhr-Schule (Ober-Ramstadt).

Fast identisch gegenüber dem Vortag ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Sie wurde am Donnerstag für Darmstadt-Dieburg mit 109,5 angegeben. 53 Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt, gegenüber Mittwoch war kein weiterer Todesfall erfasst worden.







Sieben Erkrankte werden auf der Normalstation in der Kreisklinik Groß-Umstadt betreut, keiner auf der Intensivstation. In Jugenheim bleibt es bei 15 Schwerstkranken. Insgesamt sind bereits – Stand 5. Mai, 21 Uhr – 58.638 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. 16.260 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.