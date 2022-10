Mehrere Verletzte bei Schießerei in Bad König

In der Bahnhofstraße in Bad König hat es eine Schießerei gegeben. (© Sandra Breunig)

Bad König - In der Bahnhofstraße in Bad König im Odenwald sind am Sonntagabend Schüsse gefallen. Nach Mitteilung der Polizei wurden diese gegen 19.45 Uhr gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Im Zuge des Konflikts wurde auf einen 46 und einen 24 Jahre alten Mann geschossen. Beide Männer wurden an den Beinen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer befinden sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Mindestens drei weitere Männer wurden mit Pfefferspray besprüht und mussten im Anschluss ärztlich versorgt werden. Die Tatverdächtigen sind aktuell auf der Flucht, es laufen „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen”.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Auch am späten Sonntagabend ist die Polizei noch mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Spuren zu sichern. Auch erste Zeugenbefragungen laufen bereits. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass sich die beteiligten Personen kennen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell jedoch noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Um die aktuell laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, geben Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell keine weiteren Informationen heraus.

Wir berichten weiter.