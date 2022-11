Meist freundliches Wetter im Land: Bodenfrost in den Nächten

Zwei Personen gehen an einem sonnigen Herbsttag durch einen Park. (© Fabian Sommer/dpa/Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - - Die Menschen in Hessen erwartet am Wochenende trockenes und meist mildes Wetter. Am Freitag soll es nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Dazu werden Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad erreicht. In der Nacht zu Samstag bildet sich erneut Nebel und die Werte sinken auf 5 bis minus 1 Grad. Laut DWD-Prognose ist verbreitet mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Samstagmorgen ist es nach Angaben des Wetterdienstes zunächst weiter neblig, im Lauf des Tages wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Auch am Sonntag wird es demnach nach morgendlichem Nebel meist freundlich. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen jeweils bis zu 15 Grad, in den Nächten werden Werte um 0 Grad erwartet. Gebietsweise kann es Bodenfrost geben.