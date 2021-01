Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Frankfurt

(Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia)

FRANKFURT - Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten die Leiche nach den Löscharbeiten gefunden, wie die Feuerwehr der Mainmetropole am Mittwoch mitteilte. Details zu der Person waren zunächst nicht bekannt. Zwei Nachbarn konnten unverletzt gerettet werden.

Der Brand war am frühen Mittwochmorgen in der etwa 150 Quadratmeter großen Wohnung im vierten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen. Sie stand den Angaben nach in Vollbrand. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 65 Kräften im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehr als eine Million Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.