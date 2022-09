Messerstecherei in Frankfurt: Hintergründe völlig offen

Bei einer Messerstecherei in Frankfurt ist ein Mensch getötet worden. Polizei und Rettungsdienste waren vor Ort. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT/OFFENBACH - War es Eifersucht? Am Donnerstagabend hat ein tödlicher Messerangriff im Frankfurter Stadtteil Gallus für Aufregung gesorgt. Dabei erstach nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 42-Jähriger gegen 20.45 Uhr einen 44-jährigen Mann auf offener Straße und verletzte eine 41-jährige Frau schwer. Das Opfer starb trotz Reanimation noch vor Ort im Rettungswagen.

Der Mann saß laut Polizei Frankfurt zuvor in der Idsteiner Straße auf einem Roller und unterhielt sich mit der Frau, der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters. Dieser kam hinzu, stritt mit dem 44-Jährigen, zog ihn zu Boden und stach dort mehrfach auf ihn ein. Die Frau, die dazwischen habe gehen wollen, sei am Oberarm verletzt worden, teilte die Polizei mit, die von Zeugen der Tat alarmiert worden war und den Messerstecher kurz darauf widerstandslos festnehmen konnte.

Vermutung der Eifersucht „nicht von der Hand zu weisen“

Zum Tatmotiv könne man nach derzeitigem Stand noch keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung. Die naheliegende Vermutung einer Eifersuchtstat sei jedenfalls „nicht von der Hand zu weisen“. Die Beziehung des Paares zum Opfer müsse noch ermittelt werden. Alle drei Beteiligten seien in Frankfurt wohnhaft, der mutmaßliche Täter bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Körperverletzung, sagte der Polizeisprecher. Zur Nationalität der Personen machte er keine Angaben.

Bewegung kommt unterdessen in die Ermittlungen um die tödlichen Schüsse in einer Offenbacher Bar vergangene Woche: Die Kriminalpolizei hat inzwischen eine Sonderkommission gegründet, um die Tat aufzuklären und den flüchtigen Täter zu finden. Dieser hatte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr die „Black Diamond Bar“ betreten und gezielt aus einer Schusswaffe das Feuer auf eine bestimmte Gästegruppe im Lokal eröffnet. Sechs Schüsse wurden laut Polizei innerhalb kurzer Zeit abgegeben, dabei wurde ein 48-Jähriger getötet und ein 45-Jähriger schwer verletzt. Anschließend ergriff der Täter, der zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und mit einem weißen SUV zum Tatort gekommen sein soll, die Flucht.

Hintergründe laut Polizei völlig offen

Die Hintergründe sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch völlig offen, unklar ist zudem, ob der mutmaßliche Täter sich noch in der Region aufhält oder womöglich ins Ausland geflohen ist. Das Lokal galt als Treffpunkt von Offenbachern mit Balkan-Hintergrund und wurde erst kürzlich eröffnet. Das Polizeipräsidium Südosthessen schließt daher auch ein Delikt im Zusammenhang mit Schutzgelderpressung nicht aus.

Ein dritter tödlicher Vorfall, der für viel öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt hatte, beschäftigte jüngst die Landespolitik: Nach dem Kopfschuss eines SEK-Beamten gegen einen 23-Jährigen in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel Anfang August forderte die Landtagsfraktion der Linken per dringlichem Berichtsantrag von Innenminister Peter Beuth (CDU) Aufklärung und Konsequenzen. Im Innenausschuss lieferte Beuth davon nur wenig. Er berichtete lediglich, dass das SEK eine Schusswaffe bei dem Somalier vermutet und sechs Mal auf ihn geschossen habe. Die Linke fand die Auskünfte des Ministers „unbefriedigend“ und sah ihre Vermutung bestätigt, dass es „es offensichtlich eine falsche und unverhältnismäßige Einsatztaktik gegeben“ habe.

