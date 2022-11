Milde Temperaturen in Hessen erwartet

Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. (© Patrick Pleul/dpa/Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - - In Hessen werden in den kommenden Tagen milde Temperaturen und Wolken erwartet. Nachdem sich die Nebelfelder am Dienstagvormittag auflösen, wird es meist heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Gegen Nachmittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf. Im Bergland sind zeitweise starke Böen zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. In der Nacht zu Mittwoch wird es zunehmend regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 7 und 11 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es regnerisch und dicht bewölkt. Am Nachmittag erwarten die Meteorologen von Westen her Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 15 Grad.