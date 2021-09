Militärtransporter blockiert die A67

Eine Spedition transportiert einen Panzer über die A67. In einer Baustelle ist der Transport liegen geblieben. (Foto: 5vision.media)

GERNSHEIM - Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, blockiert ein mit einem 60 Tonnen schweren Panzer beladener Militärtransporter auf der A67 zwischen Gernsheim (Groß-Gerau) und Lorsch (Bergstraße) die Autobahn.

Das Bundeswehrfahrzeug steht vor einer Baustelle auf der Standspur und kommt weder vor noch zurück, da er breiter ist als die durch die Baustelle verengte Fahrbahn. Die rechte Fahrspur ist gesperrt, auf der linken läuft der Verkehr.

Wie der Schwertransporter dort wieder wegkommt, ist zurzeit noch nicht klar. Wie die hessenschau berichet, ist zudem die Baustellen-Durchfahrtsgenehmigung des Transporter um 5 Uhr abgelaufen.

Bislang gibt es einen vier Kilometer langen Stau, in dem es zudem zu einem Unfall gekommen ist. Es wird empfohlen, am Darmstädter Kreuz parallel über die A5 in Richtung Süden zu fahren.

Update 12.11 Uhr

Die Verkehrsbehinderung auf der A67 dauert weiter an. Laut Polizei wird derzeit die rechte Spur im Baustellenbereich verbreitert, damit der Schwertransport – eine private Spedition, die einen Panzer geladen hat – weiterfahren kann. Da die Baustelle insgesamt zwei Kilometer lang sei, dauere das eine Weile, erklärt Polizeipressesprecher Bernd Hochstädter. „Wie lange die rechte Spur gesperrt bleibt, lässt sich im Moment noch nicht sagen.“ Auf der linken Spur kann der Verkehr vorbeigeleitet werden. Dennoch kommt es zu Zeitverzögerungen für die restlichen Verkehrsteilnehmer.