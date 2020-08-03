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Montag, 03.08.2020 - 18:26
3 min

Mindestens 18 neue Corona-Fälle nach privatem Sommerfest

Nach einem ersten positiven Covid-19-Test wurde nun veranlasst, dass alle Gäste und Mitarbeiter der Feier in der Villa im Tal abgestrichen wurden. 15 Wiesbadener sind infiziert.

Von André Domes, Sina Schreiner und Eva Bender
Knapp 100 Gäste sollen bei der privaten Feier in der Villa im Tal in Wiesbaden gewesen sein. Foto: Sascha Kopp

Knapp 100 Gäste sollen bei der privaten Feier in der Villa im Tal in Wiesbaden gewesen sein. (Foto: Sascha Kopp )

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