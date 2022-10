Mitarbeiter von Lokal durch Messerattacke schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Ein 37 Jahre alter Mitarbeiter eines Lokals in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs ist am Dienstagabend durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Der Täter sei flüchtig, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt. Die Hintergründe für die Tat seien noch unklar. Das Opfer befinde sich im Krankenhaus. Die Suche nach dem Täter laufe.