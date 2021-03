„Moderater Anstieg“ der Corona-Fallzahlen in Darmstadt

Auswertung eines Corona-Abstriches. (Symbolfoto: dpa)

DARMSTADT - Nach zwei Wochen „relativer Stagnation“ verzeichnet das Gesundheitsamt einen „moderaten Anstieg“ der Fallzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung über die Krisenstabsitzung der Stadt am Montag. Dies decke sich mit der Entwicklung in Hessen.

Für Montag (1. März, Stand 12 Uhr) meldet die Stadt zwei neue Covid-19-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie in Darmstadt vor fast einem Jahr sind 4021 Covid-19-Erkrankungen registriert worden. In der vergangenen, achten Kalenderwoche wurden insgesamt 107 Neuerkrankungen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, steigt damit auf einen Wert von 61,3.

In den Darmstädter Kliniken bleibe die Situation angespannt, heißt es weiter. Die Intensivbetten seien weiterhin ausgelastet, analog zu den leicht steigenden Zahlen nehmen auch die Patientenzahlen auf Normalstationen weiter zu. Auf Normalstationen liegen im Klinikum 18, im Elisabethenstift 11 und im Alice-Hospital sieben Covid-Patienten. Auf den Intensivstationen werden im Klinikum 17 und im Elisabethenstift drei Patienten versorgt.

Ein Schwerpunkt der Krisenstabsitzung war die Bilanz der ersten sogenannten Praxistage: Am Wochenende war eine erste Gruppen-Impfung für das Personal in Arzt-Praxen anberaumt – nicht nur im Darmstadtium, auch im neueröffneten Impfzentrum im Wixhäuser Bürgermeister-Pohl-Haus. Ein Angebot, das gut gelaufen sei, wird die Leitung des Impfzentrums zitiert.

Für Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) zeigt es, dass die Kapazitäten bei den Impfungen kurzfristig gesteigert werden können – „mit Blick auf weitere notwendige Kapazitätsanpassungen in den kommenden Wochen eine wichtige Erkenntnis“.

Am kommenden Wochenende soll der zweite Teil der Praxistage abgeschlossen werden, danach sind bis Ende März laut Pressemitteilung die Gruppenimpfungen für Lehrer, Kita-Personal sowie Polizei und Kommunalpolizei vorgesehen. Das seien dann an den Wochenenden mehr als 2000 Impfungen zusätzlich.

Aus den Alten- und Pflegeheimen wurden in den vergangenen Tagen keine Neuerkrankungen gemeldet. Die Impfungen dort seien nahezu abgeschlossen, was der Stadt Anlass zur Hoffnung auf stabile Verhältnisse gibt. In den Schulen und Kitas laufe der Betrieb derzeit ruhig und stabil.

Der Krisenstab trifft sich am Mittwoch (3. März) zu seiner nächsten Sitzung.