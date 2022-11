Mord an Rentner 2003 Thema bei „Aktenzeichen XY“

Polizist in Uniform. (© Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Der Mord an einem 86-jährigen Rentner in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) wird am Mittwoch (9. November) Thema in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Das hessische Landeskriminalamt ist noch immer auf der Suche nach dem Täter und bittet um weitere Hinweise, wie die Polizei am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Der alleinlebende 86-Jährige war am 15. August 2003 in seinem Haus überfallen worden. Anschließend wurde der Mann mit Kabelbindern gefesselt und mit einem Küchenmesser erstochen. Das Opfer starb unter anderem wegen des Blutverlustes.

Laut Landeskriminalamt konnten bis heute weder ein Motiv noch ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden. Für Hinweise zur Ermittlung des Täters beziehungsweise der Täter sind 23.800 Euro ausgelobt.