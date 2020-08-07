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Freitag, 07.08.2020 - 16:30
3 min

Mordfall Lübcke: Ernst macht Angaben zur Tat

Stephan Ernst hatte am Mittwoch gestanden, Walter Lübcke erschossen zu haben. Nun beantwortete Ernst weitere Fragen der Richter zum Tathergang. War der Mord von langer Hand geplant?

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Stephan Ernst (r), der des Mordes an dem Politiker Walter Lübcke angeklagt ist, hört seinem Anwalt Mustafa Kaplan zu bei seinem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Foto: dpa

Stephan Ernst (r), der des Mordes an dem Politiker Walter Lübcke angeklagt ist, hört seinem Anwalt Mustafa Kaplan zu bei seinem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. (Foto: dpa)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 07.08.2020 um 12:46 Uhr publiziert.
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