Mörfelden-Walldorf: 24-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

MÖRFELDEN-WALLDORF - Ein 24-Jähriger hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz in Mörfelden-Walldorf ausgelöst. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gibt, gingen gegen 19 Uhr mehrere Anrufe über den Notruf bei der örtlichen Polizeistation ein. Die Zeugen meldeten einen Mann, der am Bahnhof in Walldorf mit einer Schusswaffe hantieren soll.

Nach dem Mann wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, so die Polizei. Hierbei konnte eine Streife den 24-Jährigen in der Farmstraße festnehmen und bei ihm eine Nachbildung einer Maschinenpistole sicherstellen. Bei der Durchsuchung des Darmstädters stießen die Einsatzkräfte unter anderem auf mehrere Ecstasy Pillen. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und der Festgenommene auf die Wache gebracht, so die Polizei weiter. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens blieb er über Nacht in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.