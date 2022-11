Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. (© Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild)

Bobenhausen (dpa) - - Beim Überqueren einer Straße in der Nähe von Bobenhausen in der Wetterau ist ein 67-Jähriger von einem Motorradfahrer erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Warum der Motorradfahrer den Fußgänger am frühen Montagabend nicht bemerkte, ist bisher unklar. Für den 67-Jährigen aus Ranstadt kam jede Hilfe zu spät. Auch der 61-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt, er kam nach Angaben der Gießener Polizei in ein Krankenhaus.