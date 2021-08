Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A648

FRANKFURT - Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Frankfurt ums Leben gekommen. Das berichtet die Hessenschau am Mittwochmorgen. Demnach sei der Mann auf der A648 zwischen Rödelheim und Messe unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Im Krankenhaus versuchten die Rettungskräfte noch, den Mann zu reanimieren. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.