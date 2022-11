Mutmaßlicher Fahrrad-Hehler festgenommen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (© Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - - Die Polizei hat in Kassel einen 23-Jährigen festgenommen, der mit gestohlenen Fahrrädern Handel betrieben haben soll. Bei der Festnahme des mutmaßlichen Hehlers stellten die Beamten am Donnerstag insgesamt 33 Räder in einem Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro sicher, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Polizisten waren dem Verdächtigen auf die Spur gekommen, nachdem ein 54 Jahre alter Mann den Diebstahl seines 3000 Euro teuren Pedelecs gemeldet hatte. Bei der Fahndung stießen sie im Kellergeschoss eines leerstehenden Hauses auf die mutmaßliche Beute. Der 23-Jährige soll den Angaben zufolge noch drei zunächst unbekannte Komplizen haben.