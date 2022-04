Mutmaßlicher „Lebensmittelskandal“ in Südhessen

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Listerien (Listeria monocytogenes) auf der Oberfläche einer dendritischen Zelle. (Listerien )

SÜDHESSEN - Einem Medienbericht zufolge soll es in Südhessen zu einem Lebensmittelskandal gekommen sein. So berichtet die „Welt am Sonntag“, dass sich vier Menschen zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 durch mit Keimen belastetes Essen infiziert hätten. Einer davon soll verstorben sein. Ob der Tod auf die Keime zurückzuführen ist, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt soll bereits ermitteln. Diese Zeitung hat am Samstagvormittag entsprechende Anfragen an die Behörden gestellt.

Hygienemängel in einem Obst- und Gemüsebetrieb in Südhessen

Auslöser des mutmaßlichen Skandals sollen Hygienemängel in einem Obst- und Gemüsebetrieb in Südhessen sein. Dem Bericht zufolge soll dieser seit zwei Jahren nicht mehr von den zuständigen Behörden kontrolliert worden sein. Die Firma soll Gurkenscheiben an Krankenhäuser geliefert haben. Dort sollen diese in Salaten serviert worden sein. Mindestens zwei der betroffenen Personen hätten sich in einer entsprechenden Klinik mit „Listeriose“ infiziert. Listeriose ist eine Infektionskrankheit, die fast immer durch den Verzehr mit Listerien verunreinigter Lebensmittel auftritt. Listerien sind vor allem in tierischen Produkten zu finden. Die Listeriose äußert sich mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Muskelschmerzen sowie unter anderem auch Erbrechen und Durchfall. Es kann auch zu einer Sepsis kommen.

Der „Welt am Sonntag“ liegt nach eigenen Angaben ein Gutachten der hessischen Task-Force „Lebensmittelsicherheit“ vor, die dem Betrieb „gravierende Hygienemängel“ vorwerfe. Die Rede ist von stehenden Pfützen, Rattenkot und Schimmel in der Produktion. Zudem werden fehlende Reinigungspläne und unzureichende Eigenkontrollen kritisiert.

Der Landkreis Groß-Gerau soll auf Anfrage der Zeitung eingeräumt haben, den Betrieb nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechend überwacht zu haben. Insgesamt hätten im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nur rund 45 Prozent der vorgeschriebenen Kontrollen in den Betrieben der Region erfüllt werden können.