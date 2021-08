Mutmaßlicher Vergewaltiger in Frankfurt festgenommen

Ein Polizeifahrzeug. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT - Fahnder der Bundespolizei haben am Samstag, 31. Juli, einen mutmaßlichen Vergewaltiger bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen festgenommen. Der 43-jährige Algerier war von Algier nach Frankfurt geflogen. Er steht im Verdacht, im März 2020 eine damals 16-Jährige vergewaltigt zu haben. Nachdem er im Juni nicht zu Hauptverhandlung erschienen war, suchten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach ihm. Der Mann wartet nun in Untersuchungshaft auf seine Verhandlung.