Mysteriöse "Lichterkette" am Nachthimmel über Deutschland

Über ganz Deutschland war am Nachthimmel diese "Perlenkette" an leuchtenden Objekten zu sehen. (Foto: Kim/VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DEUTSCHLAND - Viele Menschen in Deutschland rieben sich in der Nacht zum Sonntag verwundert die Augen: Am Nachthimmel tauchte plötzlich eine mysteriöse „Lichterkette“ auf. „Es sieht so aus, als würden 50 kleine Perlen hintereinander flackern“, schrieb eine Userin bei Twitter. In den sozialen Medien posteten auch im Rhein-Main-Gebiet zahlreiche Menschen Bilder von dem Phänomen. Und fragten sich: Was steckt dahinter? Astronomen klären auf: Es handelt sich um „Starlink“-Satelliten von „SpaceX“ – dem Unternehmen von Elon Musk. „SpaceX“ schickt regelmäßig Raketen mit Satelliten in die Erdumlaufbahn, mehr als 2400 Satelliten sollen aktuell um den Globus kreisen. Das Ziel: Musk will auch entlegene Ecken der Welt mit schnellem Internet versorgen. Am Freitagabend deutscher Zeit erfolgte jetzt erneut ein Raketen-Start mit 53 Satelliten in Florida.

Dass an diesem Wochenende so viele Menschen in weiten Teilen Europas das Phänomen mit bloßem Auge verfolgen konnten, lag am guten Wetter. „Wir haben gerade einen sehr klaren Nachthimmel“, erklärt der Wiesbadener Diplom-Meteorologe und Wetter-Experte Dominik Jung. „Die Objekte werden von der Sonne angeleuchtet, sind damit sehr gut zu erkennen. Das gilt immer wieder ja auch für die ISS“, so Jung, der weiß: „Auch in den nächsten Nächten bleibt der Himmel klar.“ Dafür sorgt Hoch Pete bis kommenden Freitag.