Nach Attacke im Zug: Frau relativiert Drohungen

BAD KREUZNACH - Die Frau, die am 23. September in einem Zug von Mainz nach Bad Kreuznach eine andere Frau attackiert und bedroht hat, wurde mittlerweile von der Polizei ausfindig gemacht. Brisant bei dem ursprünglichen Vorfall: Im Zuge eines Streits um Mindestabstand und das Tragen einer Maske, hatte die Angreiferin ihr Opfer nicht nur getreten, sondern nach Aussage des Opfers mit den Worten "Sie wissen ja was in Idar-Oberstein passiert ist, Sie gehören ebenfalls abgeknallt" bedroht.

Nach Auswertung von Videomaterial traf eine Polizeistreife die mutmaßliche Täterin bereits am Folgetag am Kreuznacher Hauptbahnhof an, nachdem diese erneut den gleichen Zug genutzt hatte.

Gegenüber den Beamten gab die Beschuldigte an, dass sie die andere Frau getreten habe, weil diese keinen Abstand gehalten habe. Dem Vorwurf, keine Maske getragen zu haben, widersprach die Beschuldigte. Außerdem relativierte sie ihre Äußerung zum Mord in Idar-Oberstein und einer entsprechenden Drohung - an den genauen Wortlaut könne sie sich nicht erinnern.