Nach Auffahrunfall bei Florstadt: A45 gesperrt

FLORSTADT/WÖLFERSHEIM - Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw hat sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A45 ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Lkw gegen 6.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Wölfersheim auf einen Baustellenkipper auf. Dabei wurde der 38-jährige Fahrer eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Er wurde aus dem Führerhaus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Baustellenkippers erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die A45 in Fahrtrichtung Norden musste ab der Auffahrt Florstadt wegen der Rettungsarbeiten und der Untersuchungen des Sachverständigen voll gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden laut Polizei sichergestellt.

Um 9.20 Uhr gab die Polizei eine Fahrspur wieder für den Verkehr frei.