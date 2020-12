Nach Drogen und Alkohol: So lebt Menowin Fröhlich heute

ZUR PERSON

Hasso Menowin Fröhlich wurde am 4. September 1987 in München geboren. Im Jahr 2010 erreichte er bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL Platz zwei. Bereits ein Jahr später erschien seine Biografie, die den Titel „Ich musste verlieren, um zu gewinnen“ trägt.



Zurzeit ist Fröhlich auf TVNow in der Doku „Menowin – Mein Dämon und ich“ zu sehen. Darin setzt er sich auch mit seiner Vergangenheit auseinander, in der Drogen und Alkohol sein Leben mitbestimmten.



Mit seiner Frau Senay Ak ist er seit 2019 verheiratet und hat zwei Kinder. Aus einer früheren Beziehung stammen drei weitere Kinder. Er wohnt seit 2013 in Modautal. (mv)