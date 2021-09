Nach Giftanschlag: Polizeieinsatz an der TU Darmstadt

Beamte durchsuchten fast drei Stunden lang das Gebäude an der TU Darmstadt. (Foto: 5vision.media )

DARMSTADT - Nach dem Giftanschlag am 23. August an der TU Darmstadt, ist es am Sonntagabend nun erneut zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine vermeintlich aufgebrochene Tür am Gebäude des Fachbereichs Materialwissenschaften gemeldet, in dem am 23.08.2021 Personen nach dem Verzehr von Lebensmitteln und Getränken gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen aufzeigten. Die Polizei ging anfangs davon aus, dass sich eine unberechtigte Person Zutritt verschafft haben könnte.

Deshalb wurde das Gebäude umstellt und mit Diensthunden durchsucht. Das Absuchen des Gebäudes dauerte laut Polizei bis etwa 23 Uhr. Es konnten im Gebäude weder verdächtige Personen festgestellt werden, noch war die Tür aufgebrochen, sondern vermutlich nur versehentlich nicht ordnungsgemäß verschlossen worden.

Für einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall am 23. August und der angelehnten Tür gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Rein vorsorglich werden die am Montagmorgen eintreffenden Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranlasst, das Gebäude über den Haupteingang zu betreten und hierbei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.