Nach Hackerangriff: Ausfälle im ÖPNV ab Samstag

Wegen des Ausfalls wichtiger IT-Systeme durch den Hackerangriff kann es bis auf Weiteres auch zu einzelnen Fahrtausfällen und Verspätungen im ÖPNV kommen. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Aktuell könnten wichtige und für den Fahrplanbetrieb notwendige Systeme nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt werden. Dies wirke sich unter anderem auf die Einsatzdisposition der Fahrer aus, die nicht wie gewohnt funktioniere. Durch den Hackerangriff arbeiteten zudem die rechnergesteuerten Auskunftssysteme nicht so zuverlässig wie gewohnt. Nach und nach werden einzelne IT-Systeme derzeit wieder in Betrieb genommen – die Situation wird sich daher bei den IT-Systemen in den nächsten Tagen verbessern. Man bitte die Fahrgäste um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Hinzu komme aktuell eine Krankheits- und Corona-Welle beim Fahrpersonal. Fahrgäste, die in den nächsten Tagen einen wichtigen Termin einhalten müssen, werden gebeten, eine oder zwei Fahrten früher als gewohnt in Erwägung zu ziehen. Um in den kommenden Wochen einen zuverlässigen ÖPNV anbieten zu können, entfallen ab Samstag, 2 Juli, bis vorerst Samstag, 23. Juli, auf einigen Linien einzelne Fahrten, so die Mainzer Mobilität. Dies betreffe alle Tage außer Sonntage.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Laut hessischem Innenministerium handelte es sich bei der Cyberattacke um einen sogenannten Ransomware-Angriff

Die entfallenden Fahrten sind so gewählt, dass die Ausfälle gleichmäßig im Liniennetz auftreten und wichtige Verbindungen im Schul- und Berufsverkehr weitgehend nicht betroffen sind. Durch diese geplanten Ausfälle können ungeplante Ausfälle, die dann unter Umständen mehrere Fahrten einer Linie in Folge betreffen könnten vermieden werden. Gleichzeitig bieten die Auskunftssysteme dann zuverlässig die Information für die Fahrgäste.

Lesen Sie auch: Auch Frankfurter Entsorgungsfirma von Cyberangriff betroffen