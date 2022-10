Nach Haus-Explosion in Lauterbach: Mann weiter vermisst

Das zerstörte Haus am Morgen danach. Fotos: Kempf

Lauterbach. Nach der Gasexplosion in dem Reihenhaus in der Lauterbacher Bertha-von-Suttner-Straße stehen die Menschen in der umliegenden Nachbarschaft auch am Morgen danach noch unter Schock. Man kennt sich hier im beschaulichen Wohngebiet, weiß auch um das Schicksal des Vermissten und seiner Frau. "Ich habe den Knall am Abend gehört, die Druckwelle war so stark, dass bei uns im Schrank die Gläser geklirrt haben, berichtet ein Mann, der früh am Morgen mit seinem Hund unterwegs ist. Es gibt kein anderes Thema an diesem Morgen, an dem sich immer wieder Bewohner aus dem Wohngebiet unweit des Unglückshauses zusammenfinden. Viele von ihnen waren unmittelbar Zeugen geworden, waren durch den Knall kurz vor 20 Uhr am Montagabend aufgeschreckt nach draußen gelaufen. Ein Nachbar hatte gar am Abend selber helfen und die Tür des brennenden Hauses öffnen wollen, weil er die Bewohner gut kennt. Weinend habe er auf der Straße gestanden.

Wie es zu dem Unglück kam, bei dem das Haus im beschaulichen Wohngebiet komplett durch die Explosion und das Feuer zerstört wurde, darüber wird am Morgen vielfach spekuliert. Eine menschliche Tragödie hat sich hier abgespielt, die die Menschen fassungslos macht.

Fakt am Morgen ist, das bestätigt Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Jürgen Eifert, dass ein Bewohner noch vermisst und unter den Trümmern vermutet wird. Seine Frau wurde noch am Abend verletzt ins Krankenhaus gebracht, ebenso ein weiterer Mann aus der Nachbarschaft.

Fotos Das zerstörte Haus am Morgen danach. Fotos: Kempf Trümmerteile liegen um das Haus verstreut. Fotos: Kempf Das Feuer war weit sichtbar. Foto: Wortmann Das brennende Haus. Foto: fuldamedia Löscharbeiten in der Nacht. Foto: fuldamedia Rund 100 Kräfte waren im Einsatz.Foto: fuldamedia Löscharbeiten in der Nacht.Foto: fuldamedia Trümmerteile liegen um das Haus verstreut. Foto: fuldamedia 8

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Lauterbacher Wehren - rund 100 waren bis in die Nacht vor Ort - stand das Haus bereits in Flammen. Mehrere angrenzende Häuser waren vorsorglich geräumt worden, deren Bewohner anderweitig untergebracht werden konnten. Die ganze Nacht über waren Einsatzkräfte von Polizei und THW vor Ort, um die abgesperrte Brandstelle zu sichern. Das Haus ist einsturzgefährdet, deshalb konnten die Kräfte noch nicht im Inneren nach dem Vermissten suchen. Am frühen Morgen warteten sie auf das Eintreffen der Ermittler der Kriminalpolizei.

"Dass wir das angrenzende Reihenhaus retten konnten, war ein Glück", resümiert Jürgen Eifert. Glassplitter und Trümmerteile liegen rund um das Haus verstreut. Die Spurensuche geht weiter.