Nach Hochwasser: Merkel und Dreyer besuchen Opfer

In einer Videokonferenz war Kanzlerin Angela Merkel (Bildschirm unten links) dem rheinland-pfälzischen Krisenstab um Ministerpräsidentin Malu Dreyer (hinten) zugeschaltet. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ROSENHEIM/MAINZ - Nach den verheerenden Unwettern im Westen Deutschlands hat sich die Opferzahl in den Katastrophengebieten auf mehr als 150 erhöht. Allein der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz meldete am Sonntagmorgen 110 Tote und 670 Verletzte. Auch im benachbarten Nordrhein-Westfalen kamen Dutzende Menschen ums Leben.

Alle aktuellen Informationen zur Hochwasser-Katastrophe finden Sie hier in unserem Live-Blog.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird gegen Mittag die Hochwassergebiete in der Eifel besuchen. Während im Westen Deutschlands kein weiterer großflächiger Regen erwartet wurde, gingen in Südostbayern, Österreich und in der Sächsischen Schweiz in der Nacht Unwetter nieder. So sorgten die Wassermassen im Berchtesgadener Land für überflutete Straßen und Erdrutsche.

Verknüpfte Artikel





















Lesen Sie auch: Mehr als 110 Tote im Kreis Ahrweiler

Merkel werde sich in der Eifel-Gemeinde Schuld, die besonders schwer von der Katastrophe getroffen wurde, ein Bild von der Lage machen, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Danach (14.30 Uhr) ist ein Pressestatement mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Adenau etwa 50 Kilometer westlich von Koblenz geplant. Nachdem sich die Fluten aus vielen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zurückgezogen haben, wird in den Trümmern weiter nach Todesopfern und Verletzten gesucht.