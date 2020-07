Nach Krawallen: Betretungsverbot für Opernplatz Frankfurt

Ein Bild der Verwüstung: eine zertrümmerte Bushaltestelle vor der Alten Oper in Frankfurt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Nach den massiven Krawallen auf dem Opernplatz in Frankfurt am vergangenen Wochenende wird ein Betretungsverbot für den Opernplatz verhängt. Das ist das Ergebnis einer Sicherheitskonferenz. Die Angriffe auf Polizisten seien "brandgefährlich", betonte Frankfurts Sicherheitsdezernent Markus Frank. Nach zunächst friedlichen Feiern in der Innenstadt war es in der Nacht zum Sonntag zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen.