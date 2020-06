Nach Messerangriff in Rüsselsheim: Tatverdächtiger stellt sich

Auf dem Löwenplatz in der Rüsselsheimer Innenstadt hat es am Freitagabend eine Messerattacke gegeben. Foto: Vollformat/ Volker Dziemballa

RÜSSELSHEIM - Nach der Auseinandersetzung, bei der am Freitagabend gegen 17.50 Uhr, in der Rüsselsheimer Innenstadt ein 20 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau durch Messerstiche verletzt wurden ( wir haben berichtet ), hat sich am Sonntagabend ein 25-jähriger Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Wie die Polizei mitteilt, läuft die Fahndung nach einem weiteren Tatbeteiligten weiterhin auf Hochtouren.