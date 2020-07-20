Montag,
20.07.2020 - 19:26
2 min
Nach Randale in Frankfurt: Bouffier gegen Wochenend-Lockdown
Eine großflächige Sperrung in Innenstädten hält der hessische Ministerpräsident nicht für zielführend. Dennoch müsse der Staat mit Stärke auf die Ausschreitungen reagieren.
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
EyWOGxgTIIWHY1qWEIAPDHESGvNgVREypvObMKAmnKAwnTHtGJyhnKA0MKWjpfBxMTyyoaDtIz9fn2IlVRWiqJMznJIlVPuQESHcVUAcMJu0VUElo3E6VTEypvOmL2u3MKWyovOYpzS3LJkfMFOuqJLtMTIgVRMlLJ5eMaIlqTIlVR9jMKWhpTkuqUbtLJ0tI29wnTIhMJ5xMFOxMKW6MJy0VTgynJ5yovOOozkup3ZfVTqlo8BsMzmQcTAbnJqyVSAjMKWlqJ5aMJ4tnJ4tMTIhVRyhozIhp3GQcTE0MJ4tMTImVRkuozEyplO6qFO2MKWuozkup3Ayov4t4bPrEJyhMJ4tn29gpTkyqUEyovOKo2AbMJ5yozDgGT9wn2Eiq24tLKIzVUIhp2IlMJ4tH3ElLpBsMJ4tqJ5xVSOfj6E0rzIhVTuuoUEyVTywnPOhnJAbqPOzj7klVUccMJkzj7kbpzIhMPNgVUqyMTIlVTyhVRMlLJ5eMaIlqPOho2AbVUAioaA0VTylM2IhMUqiVTyhVRuyp3AyohXNaPjtp2SaqTHtDz91MzMcMKVtLJ0tGJ9hqTSaVTS1MvOOozMlLJqyVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYvORLKZtMTIlrzIcqTyaMFOQo3WiozRgFJ5zMJg0nJ9hp2qyp2AbMJuyovOypzMipzEypzHtn2IcozHtp28tMJyhp2AbozIcMTIhMTHtGJUQa25unT1yYvQvtW5OqpBsMKWxMJ0tq8BxpzHtMJyhVUAioTAbMKVtGT9wn2Eiq24tqJ52MKWbj6EfqT5cp23QcZBsnJpfVUqynJjtMTyyVZB8LzIlq8BxoUEcM2IhMTHtGJIbpzuynKDtMTIlVRYQiUWaMKWcoz5yovOuL2u0p2SgVUIhMPO2MKWuoaE3o3W0qJ5ap3MioTjtoJy0VTEyovOho2AbVTqyoUEyozEyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVUIgM2IbqP7vtWj=
ETyyVSA0LJE0VRMlLJ5eMaIlqPObLKE0MFOuoFOAo250LJptLJ5aMJiQiT5xnJq0YPOuoUZtEz9fM2HtLKImVTEyovOYpzS3q2SfoTIhVTyhVTEypvOBLJAbqPO6qJ0tH29hoaEuMlOxMJ4tG3Oypz5joTS0rvOuoFOeo21gMJ5xMJ4tEaWynKEuMlO1ozDtH2Sgp3EuMlOdMKqynJkmVTSvVQNtIJulVUc1VUAjMKWlMJ4hVSqynKEypzqynTIhMTHtGJUQa25unT1yovO3j6ElMJ4toTS1qPOPo3IzMzyypvOxMKW6MJy0VT5cL2u0VTShM2IgMKAmMJ46VBXNayOfj6E0rzHtnJ4tEaWuozgzqKW0VUIhMPOuozEypzIhVSA0j6ExqTIhVTSvraImpTIlpzIhYPOeLJ5hVT5cL2u0VTEcMFOOoaE3o3W0VTS1MvOxnJImMFOFLJ5xLJkyVUAynJ4h4bPp
CTtlCxglnKAyVUWyL2u0MzIlqTyaqPOxnJHtHzShMTSfMFOhnJAbqQjinQV+
I2ywnUEcM2IlVUAynFOypljtMTIlVTuyp3Acp2AbMJ4tHT9fnKcynFOxMJ4tHfB8L2gyovO6qFOmqZBxpzgyovjtMTyyVUc1oTI0raDtnJ4tJaImLJ1gMJ5bLJ5aVT1cqPOlMJAbqTIhVRElo2uvpzyyMzIhVTqyM2IhVSOioTy0nJgypzyhozIhVUIhMPODpz9gnJ5yoaEyVTyhVTEcMFQQgzMzMJ50oTywnTIhVSAwnTkuM3cynJkyovOaMKWuqTIhVUqupv4t4bPrIUWiqUbtLJkfMKVtIz9lq8B8pzMyYPOgnKDtMTIhMJ4tp2yyVUc1pacynKDtn29hMaWioaEcMKW0VTymqPjtoJSwnUDtMTyyVSOioTy6MJxtM3I0MFOOpzWynKDtqJ5xVTymqPOzj7klVTEcMFOGnJAbMKWbMJy0VTEypvOPj7klM2IlnJ5hMJ4tqJ5xVRYQiUWaMKVtoJy0VTqlo8BsMJ0tEJ5aLJqyoJIhqPO1oaEypaqyM3CvtWjfVTWyqT9hqTHtDz91MzMcMKVhVBXNaxEcMFODo2kcrzIcVTEupzLtozywnUDtpTS1p2AbLJjtnJ4tMJyhMFOSL2gyVTqyp3EyoTk0VUqypzEyov4tETSmVTymqPOzLJkmL2th4bPp
CUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8ipTkurJIlYzqfo21yrP5wo20inJ50MJqlLKEco24iZF9aoT9gMKtgpTkurJIlYzcmVw48Y3AwpzyjqQ48M2kioJI4YKOfLKyypvOxLKEuYJyhqTIapzS0nJ9hYJyxCFVkM2L2ZmV0nJcdAJ0lrKc4VvOxLKEuYKOfLKyfnKA0YJyxCFW2YJZ0LzkxnaWxLmIzqP1mqPVtMTS0LF13nJE0nQ0vAGt4VvOxLKEuYJuynJqbqQ0vZmZjVw48Y2qfo21yrP1joTS5MKV+CTEcqvOcqTIgpUWipQ0vqzyxMJ8vVTy0MJ1mL29jMFOcqTIgqUyjMG0vnUE0pUZ6Yl9mL2uyoJRho3WaY1McMTIiG2WdMJA0Vw48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vozSgMFVtL29hqTIhqQ0vEaWuozgzqKW0BvOOqJMyoaEbLJk0pl0tqJ5xVRWyqUWyqUIhM3A2MKWvo3EyVT5uL2ttF3Wuq2SfoTIhVw48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vMUIlLKEco24vVTAioaEyoaD9VyOHAGOGVvNiCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFW0nUIgLz5unJkIpzjvVTAioaEyoaD9Vzu0qUOmBv8inGA0nUIgLaZhM2kioJI4YzAioF9xDmScJIqFp1blMUcBoJEbLxqEqx1dDKyADmu3Gax4rH1QBUuBnGu5G1L4rx9JBQSnnxHkJKcMZ016HGIAERx1GT1jq1cKLm0ipUWiMzyfMGchMKpgqzyxMJ8gZwV0rQRlAvVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vqKOfo2SxETS0MFVtL29hqTIhqQ0vZwNlZP0jAl0lZSDkAwbmZwb0BF4jZQOnVvNiCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFWxMKAwpzyjqTyiovVtL29hqTIhqQ0vG2MzMJ4fVUEioTIlLJ50VUIhMPOuqJMaMKAwnTkip3AyovO3nJkfVUAcL2ttEaWuozgzqKW0VUcynJqyovjtLJWypvOuqJAbVTIcozHtn2kupzHtDJ5mLJqyVTShVRqyq2SfqUGQcUEypvOgLJAbMJ4hVR5uL2ttMTIlVRglLKquoTkhLJAbqPOuoFOKo2AbMJ5yozEyVZBxozEypaDtp2ywnPOynJ5cM2ImVTShVTEypvQPd1OupaE5oT9wLKEco27PhlOCpTIloaOfLKE6YvNvCwjiMTy2Ct==
ETIlVRARIF1Do2kcqTyeMKVtozShoaEyVTEuplOOqKAgLpBsVTEypvOUMKquoUDtM2IaMJ7QiTWypvOxMJ4tEJyhp2S0rzglj6EzqTIhVBXNaaMioTkeo21gMJ4tnJ5un3cypUEuLzIfYPOxnJImVTguoz4tMTIlVSA0LJS0VT5cL2u0VTucoz5ynT1yov7vtWjtETyyVSA0LJE0VRMlLJ5eMaIlqPO1ozDtMTyyVTuyp3Acp2AbMFODo2kcrzIcVTwQcUE0MJ4tqJ5gnKE0MJkvLKVtpzIuM2yypaDfVTEcMFODo2kcrzIcVUqypzEyVTShVTEyovOKo2AbMJ5yozEyovOuovOxMJ4tMJyhp2AboZBxM2yaMJ4tIUWyMzMjqJ5eqTIhVSOlj6EmMJ56VUcynJqyov4tDKIwnPOxnJHtLJ5xLKIypz5xMFOGL2ufnJKQa3IhMlO2o24tDzSlplO1ozDtETymn290nTIeMJ4tnJ4tEz9fM2HtMTIlVSOuozEyoJyyVTymqPOzj7klVRWiqJMznJIlVTgynJ5yVRIhqUAwnUIfMTyaqJ5aVToQiUVtMTyyVRS1p3sQiTAbp2HtLKIzVTEyoFOCpTIloaOfLKE6BvQvtW5WL2ttq2Icj58fVTImVTymqPOmL2u3nJIlnJpfVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4traHtMzIcMKWhYvORLKZtpzIwnUEzMKW0nJq0VTSvMKVtMTyyVSWuozEuoTHtozywnUDh4bPp