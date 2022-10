Nach Schüssen in Bad König: 29-Jähriger festgenommen

In der Bahnhofstraße in Bad König hat es eine Schießerei gegeben. (© Sandra Breunig)

Bad König - Nach einem größeren Polizeieinsatz in Bad König am Sonntagabend, 23. Oktober, bei dem zwei Männer durch Schüsse verletzt wurden ( wir haben berichtet ), hat die Polizei einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit.

Der Tatverdächtige aus Michelstadt hatte sich laut Polizei am Freitagmittag, 28. Oktober, bei dem 1. Polizeirevier gestellt und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits am Samstag, 29. Oktober, einem Haftrichter vorgeführt. Der bereits bestehende Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt, heißt es in der Pressemitteilung.

Hinweise zu möglichen Hintergründen der Tat

Im Zuge der Ermittlungen hatten sich laut Polizei rasch Hinweise auf den Tatverdächtigen sowie einen weiteren mutmaßlichen Begleiter ergeben. Deshalb wurden am Mittwoch, 26. Oktober, auf Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt, zwei Anwesen in Groß-Umstadt und Michelstadt von Polizeikräften und Spezialkräften der Polizei Hessen durchsucht.

Die beiden Tatverdächtigen konnten bei diesem Einsatz in den frühen Morgenstunden vor Ort nicht angetroffen werden. Laut den Ermittlern liegen zu den möglichen Hintergründen Hinweise vor, dass es im Vorfeld der Tat zu einem Streit der beiden Männer wegen eines angeblich falsch geparkten Autos gekommen sein soll.

Mit Hinblick auf die noch andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 10 der Odenwälder Kriminalpolizei können derzeit keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt gemacht werden, heißt es in der Pressemitteilung.