Nach Schüssen in Dotzheim: Täter weiter unbekannt

WIESBADEN - Die Identität des Schützen, der am Samstagabend in der Nähe der Kreuzung Dolomitenstraße / Schönbergstraße im Stadtteil Dotzheim auf zwei Männer geschossen hatte , ist weiterhin ungeklärt. Das teilte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft auf Anfrage der VRM am Montagnachmittag mit. Bei den Schüssen, die gegen 22.20 Uhr abgegeben wurden, wurde ein 34-Jähriger schwer verletzt. Er liegt seitdem in einem Krankenhaus und werde nach Informationen der Staatsanwaltschaft weiterhin stationär behandelt.

Über die Hintergründe der Tat können jedoch weiterhin keine Angaben gemacht werden. Der dunkel gekleidete Täter soll nach der Tat über die Schönbergstraße in Richtung der Kohlheckstraße geflüchtet sein. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten jedoch noch zu keinem Erfolg. Wer am Samstagabend in der Nähe des Tatorts Beobachtungen gemacht oder andere Hinweise hat, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611-3450 zu melden.